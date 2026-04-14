Директор крематория рассказал об особенностях кремации православных в России

В России становится распространенным явлением кремация усопших разных вероисповеданий. При этом при кремации православных обряды совершаются непосредственно в крематориях. Об этом РИА Новости сообщил директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха.
«У нас в среднем в день проходит 7−8 процессий, и примерно на шести из них проводятся отпевания священником», — отметил он.
Однако не только религиозные взгляды влияют на выбор кремации в качестве формы захоронения. Есть и несколько практических факторов. Так, кремирование может состояться зимой, а захоронение урны может быть отложено до весны. Ворошуха подчеркнул, что РПЦ разрешает кремацию, при этом умершим можно проводить и отпевание, и панихиду.
Отметим, со 2 марта этого года в Британии официально разрешена гидролизная кремация. Это первая новая форма прощания с умершими, появившаяся в стране более чем за 120 лет.
До этого на сайте Московского Патриархата появился документ «О христианском погребении усопших», в котором говорится: «Учитывая древнюю традицию благоговейного отношения к телу христианина как храму Духа Святого, Священный Синод признает нормой захоронение почивших христиан в земле».