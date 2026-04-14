Фил Коллинз, Iron Maiden и Oasis вошли в Зал славы рок-н-ролла

Фил Коллинз, который уже состоит в Зале славы как участник группы Genesis, прошёл с первой же попытки в год своей первой номинации. Британские металлисты Iron Maiden, номинировавшиеся дважды, наконец добились включения. Вместе с ними в перечень вошли соул-джазовая вокалистка Sade, чьи альбомы разошлись тиражом более 25 миллионов экземпляров, а также культовый хип-хоп коллектив Wu-Tang Clan. Кроме того, Зал славы принял воссоединившихся братьев Ноэля и Лиама Галлахеров из Oasis, постпанк-группы Joy Division и New Order, а также Билли Айдола, известного работами на стыке панка и поп-рока.