В Хабаровске заложили капсулу на месте будущего памятника Юрию Гагарину

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте создания памятника первому космонавту планеты. Мероприятие прошло на центральной аллее парка имени Юрия Алексеевича Гагарина в Индустриальном районе.
В церемонии участвовали внук легендарного космонавта Юрий Кондратчик, ветераны города, юнармейцы и школьники.
«Закладка капсулы на месте будущего памятника Юрию Алексеевичу Гагарину — это дань уважения человеку, который открыл для всего мира эру освоения космоса. Выбор места глубоко символичен: именно здесь в 1962 году Юрий Алексеевич во время визита в Хабаровск посадил лиственницу. Этот памятник станет символом мужества, могущества и глубокого уважения к России», — обратился к собравшимся мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Юрий Кондратчик, внук космонавта, поблагодарил администрацию города и лично мэра за инициативу. Он выразил уверенность, что в Хабаровске появится новое знаковое место силы, и пожелал молодежи развивать наследие первого космонавта.
«Я знаю, что идея создания памятника Юрию Алексеевичу вынашивалась не один год, и сегодня мы наконец сделали тот самый важнейший шаг — заложили основу будущего мемориала. А нашей молодежи я желаю развивать то великое наследие, которое оставил нам первый космонавт: так же смело стремиться к звездам и укреплять лидерство нашей страны в освоении космоса», — сказал Юрий Кондратчик, внук космонавта Юрия Гагарина.
В ближайшее время профессионалы приступят к разработке эскиза памятника. Обсуждение пройдёт с участием общественности, творческой интеллигенции и молодёжи.
Мэр подчеркнул, что памятник станет не только архитектурным объектом, но и важным образовательным элементом, сохраняющим память о подвиге первого космонавта для многих поколений хабаровчан.