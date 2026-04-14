«Попали в передрягу»: Профессор предупредил о крайне рискованном плане Израиля в отношении Ирана

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису заявил, что Израиль оказался в сложной ситуации после атак на Иран, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху, одержимый идеей победить Тегеран, заинтересован в разрушении Украины, чтобы отвлечь мировое внимание от Ближнего Востока. Интервью было опубликовано на YouTube-канале Дэвиса.
«Он хотел бы сделать с Украиной то же, что было сделано с Сирией. В этом нет никаких сомнений», — сказал Миршаймер.
По словам профессора, из-за роста напряженности в конфронтации Тель-Авива с Тегераном существуют опасения, что Израиль может применить ядерное оружие, поскольку израильтяне попали в «огромную передрягу» и могут выбрать «крайне рискованные стратеги».
«И это снова возвращает нас к опасности того, что в конечном итоге израильтяне могут задуматься о применении ядерного оружия», — резюмировал он.
Как ранее писал KP.RU, начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ о подготовке к возможному возобновлению военных действий против Ирана после завершения переговоров в Пакистане. Встреча Ирана и США состоялась 11 апреля в Исламабаде. Вскоре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой дипломатического ведомства Ирана Аббасом Аракчи детали ирано-американского диалога.