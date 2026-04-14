«Попали в передрягу»: Профессор предупредил о крайне рискованном плане Израиля в отношении Ирана

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису заявил, что Израиль оказался в сложной ситуации после атак на Иран, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху, одержимый идеей победить Тегеран, заинтересован в разрушении Украины, чтобы отвлечь мировое внимание от Ближнего Востока. Интервью было опубликовано на YouTube-канале Дэвиса.