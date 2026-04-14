Участнику СВО из Ачинского округа Владиславу Мельникову вручили орден Мужества

Участнику специальной военной операции из Ачинского муниципального округа Владиславу Мельникову вручили орден Мужества. Торжественная церемония прошла на закрытии фестиваля дронов «Чистое небо».
Как пишет в своих социальных сетях глава округа Игорь Титенков, высокую государственную награду молодому бойцу вручил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.
Владислав Мельников учился в школе № 16, а после девятого класса поступил в Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса. Чуть позже подписал контракт и ушел на СВО.
Всего с начала специальной военной операции 354 бойца из Ачинского округа удостоены правительственных наград.
Ранее мы писали, что к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны Красноярского края получат региональные выплаты. Деньги перечислят в апреле.