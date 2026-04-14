Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участнику СВО из Ачинского округа Владиславу Мельникову вручили орден Мужества

Торжественная церемония прошла на закрытии фестиваля дронов «Чистое небо».

Источник: Комсомольская правда

Участнику специальной военной операции из Ачинского муниципального округа Владиславу Мельникову вручили орден Мужества. Торжественная церемония прошла на закрытии фестиваля дронов «Чистое небо».

Как пишет в своих социальных сетях глава округа Игорь Титенков, высокую государственную награду молодому бойцу вручил военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко.

Владислав Мельников учился в школе № 16, а после девятого класса поступил в Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса. Чуть позже подписал контракт и ушел на СВО.

Всего с начала специальной военной операции 354 бойца из Ачинского округа удостоены правительственных наград.

Ранее мы писали, что к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны Красноярского края получат региональные выплаты. Деньги перечислят в апреле.