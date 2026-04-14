«Это просто твой космос!»: Университет Решетнёва приглашает на мероприятия Дня открытых дверей

16 апреля с 10:00 до 13:00 Университет Решетнёва (площадь Котельникова, пр. «Красноярский рабочий», 31) проводит День открытых дверей.
Участников ожидают:
интерактивные локации и мастер-классы; пуски беспилотников и гонки дронов; реальное 3D-проектирование ракетных двигателей и сборка космического аппарата; знакомство с более 40 предприятиями — партнерами университета; запуск ракеты и демонстрация спецтехники; спортивные соревнования.
Космическая экскурсия по вузу: увидите, где создаются спутники и ракеты, композитные материалы. Побываете в лабораториях, которые не уступают реальным конструкторским бюро.
Интерактивные зоны: сможете попробовать себя в роли инженера-испытателя, управлять дронами, «приземлиться» на Марс в виртуальной реальности и увидеть модели космических аппаратов, разработанных нашими студентами и преподавателями.
Встречи со «звездными» директорами институтов: руководители институтов расскажут, как поступить на бюджет, какие экзамены сдавать и какие карьерные перспективы открывает диплом Университета Решетнева.
Родительский лекторий: отдельный блок для родителей от приемной комиссии. Объясним, как правильно подать документы, на какие льготы и стипендии могут рассчитывать ваши дети, и почему инженерные профессии сегодня — это гарантированный успех.
«2026 год — особенный год для нашей страны и для всего мира. Мы отмечаем 65-летие первого полета человека в космос. В Красноярском крае рождаются космические технологии, а Университет Решетнёва готовит главную инженерную элиту для ракетно-космической отрасли Родины. Приглашаем вас на главный праздник весны — День открытых дверей, посвященный этой знаменательной дате. В этот день мы превратим наш университет в настоящий космодром возможностей», — рассказали в университете.
Вход свободный, обязательна регистрация. Полная программа Дня открытых дверей.