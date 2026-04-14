На улице Малиновского в Ростове скорость движения ограничат до 40 км/ч

В Ростове на улице Малиновского скорость движения ограничат до 40 км/ч. Об этом сообщает городской Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.
Ограничение связано со строительными работами на улице Малиновского, 14-а. Оно будет действовать с 28 апреля по 23 декабря. В этот период водители должны будут ездить со скоростью не выше 40 км/ч на участке от улицы Малиновского, 12 до улицы 2-я Краснодарская в северном направлении.
Кроме того, с 22 апреля по 30 ноября будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на участках от переулка Крепостного, 62 до улицы Социалистической и от переулка Крепостного до улицы Социалистической, 192. Причина — строительные работы на улице Социалистической, 188/64.
С 15 апреля до 31 июля в связи с ремонтом водопроводной сети движение транспорта ограничат по площади Страны Советов и далее по улице Врубововой на участке от проспекта Ленина до улицы Лагерной. А 26 апреля в связи со строительными работами на улице Социалистической, 128 транспорт не сможет ездить на участке от переулка Крыловского до проспекта Чехова.
