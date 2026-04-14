Оплачиваемый выходной дадут пострадавшим от ЧС нижегородцам

В Нижегородской области были расширены меры социальной поддержки для граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу, разработанные по предложению МЧС, были одобрены президентом РФ Владимиром Путиным, как передает пресс-служба ведомства.
Теперь работники, оказавшиеся в условиях стихийных бедствий или техногенных катастроф, которые привели к утрате личного имущества или нарушению привычных условий проживания, смогут претендовать на дополнительную помощь. Им будет предоставлен один оплачиваемый выходной день с сохранением среднего уровня заработной платы.
Помимо этого, такие сотрудники обретут право на оформление отпуска без сохранения заработной платы, который может длиться до пяти календарных дней. Правительству предстоит определить конкретные правила предоставления этих льгот.
Напомним, что в Нижегородской области продолжают вести борьбу с паводками. На 11 апреля в регионе затоплены 63 дома, 1 355 приусадебных участков, 14 низководных мостов и 19 участков автодорог. В рамках помощи пострадавшим в нижегородских аптеках запретят поднимать цены.