В Забайкалье нашли новые перспективные месторождения нефти и газа

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Российские ученые выявили, что на территории Ононской впадины в Забайкалье могут находиться перспективные месторождения нефти с прогнозными запасами до 78 млн тонн и газа с запасами до 7,9 млрд куб. м. Об этом сообщили в Институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН.
Ранее Забайкалье считалось малоперспективным на углеводороды, однако исследования с применением современных технологий позволили по-новому взглянуть на нефтегазоносность края, отмечают в институте.
«Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Забайкальского государственного университета и ООО НППГА “Луч” оценили перспективы нефтегазоносности северных флангов Ононской впадины. Ученые прогнозируют, что на ее территории может находиться среднее по масштабам месторождение природного газа и крупное месторождение нефти. По расчетам специалистов, извлекаемые запасы газа могут достигать 7,9 млрд кубометров, а извлекаемые запасы нефти составят около 78 млн тонн», — говорится в сообщении.
Комплекс методов включал электромагнитные зондирования становлением поля и газовую хроматографию. Для геохимического анализа на площади исследований были отобраны шпуровые пробы. «Высокий углеводородный потенциал Ононской впадины по данным электромагнитных зондирований и газовой хроматографии подтвердился геолого-структурными и геодинамическими данными», — приводятся в сообщении слова ученых.
В результате полевых работ были выявлены интенсивные аномалии концентрации бутана в породах верхней части разреза. По данным электромагнитных зондирований были выделены пласты с улучшенными коллекторскими свойствами. Площадные исследования позволили установить границы распространения и мощность потенциальных коллекторов, что дало возможность выполнить оценку прогнозных геологических ресурсов.
«В ИНГГ СО РАН рассчитывают, что полученные результаты будут учтены при реализации программы газификации Забайкалья», — добавили в пресс-службе.