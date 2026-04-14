В Забайкалье нашли новые перспективные месторождения нефти и газа

«Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, Забайкальского государственного университета и ООО НППГА “Луч” оценили перспективы нефтегазоносности северных флангов Ононской впадины. Ученые прогнозируют, что на ее территории может находиться среднее по масштабам месторождение природного газа и крупное месторождение нефти. По расчетам специалистов, извлекаемые запасы газа могут достигать 7,9 млрд кубометров, а извлекаемые запасы нефти составят около 78 млн тонн», — говорится в сообщении.