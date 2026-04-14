Сергей Петрин рассказал о работниках комбинатов, получивших служебное жилье

В период с 2023 по 2025 год сотрудникам комбинатов благоустройства передали 65 квартир. В планах на текущий год — еще более 30. О практике предоставления служебного жилья работникам глава города Сергей Петрин рассказал в своем канале в мессенджере МАКС.
«В декабре 2025 года в числе тех, кто получил от меня ключи, были тракторист КБУ Центрального района Владимир Третьяков и водитель КБУ Коминтерновского района Александр Граблев. Владимир Третьяков работает трактористом в комбинате благоустройства Центрального района уже пятый год. После двух лет работы он узнал о том, что муниципалитет вводит практику по передаче служебного жилья, и подал заявку. Александр Граблев работает в комбинате благоустройства Коминтерновского района водителем уже более четырех лет. Раньше мужчина ездил на смены из Нижнедевицка. После получения служебного жилья добираться до работы стало намного проще и комфортнее», — рассказал мэр.
Сергей Петрин подчеркнул, что считает эту практику отличным стартом для тех, кто решает идти работать в сферу коммунального хозяйства. Каждый, кто получает ключи от служебного жилья, через 10 лет получает право приватизировать квартиру.
Напомним, вопрос предоставления служебного жилья сотрудникам комбинатов благоустройства обсуждался мэром на встрече со студентами Воронежского государственного технического университета. Сергей Петрин посетил вуз по приглашению ректора, депутата Воронежской областной Думы от фракции «Единая Россия» Дмитрия Проскурина.