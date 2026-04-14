Как принять участие в народных играх ГТО?

«Я со школьных лет увлекаюсь спортом, а когда создал семью и стал многодетным отцом, тренируюсь уже вместе с сыновьями, — рассказал редакции “Аргументы и факты” — Нижнее Поволжье» Иван Соболев. — О Народных играх ГТО узнал из соцсетей, и уже в 2023 году подал заявку на участие. В первом сезоне Игр в категории «Иду на рекорд» (подтягивание) занял шестое место, а во втором сезоне мы с сыновьями стали лидерами в своих категориях. Своим примером мы привлекаем новых участников. Так, в четвёртом сезоне к нам присоединился учитель физкультуры Александр Мамонтов и казачья молодёжная организация «Донцы» вместе с атаманом Сергеем Сосницким. Мы будем помогать новым участникам, покажем мастер-классы по выполнению упражнений и записи видео".