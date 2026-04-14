Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ протестировали технологию управления сразу 10 барражирующими боеприпасами

Источник: Комсомольская правда

В «Ростехе» изобрели технологию группового применения ударных беспилотников с барражирующими боеприпасами. Разработка уже прошла предварительные тестирования на полигоне с поражением реальных мишеней, заявили в госкорпорации.

В основе системы — дроны Supercam. Комплекс включает доработанные барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.

В ходе испытаний группа дронов барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат передавал сведения остальным устройствам. Далее цель подтверждал оператор-человек. И лишь после этого она уничтожалась всей группой.

«Один человек может управлять сразу 10 барражирующими боеприпасами», — подчеркнули в госкорпорации.

При обнаружении цели ИИ-система самостоятельно распознает объекты и распределяет задачи между дронами. Она определяет очередность атаки и назначает беспилотник для ведения объективного контроля. В ближайшее время специалисты «Ростеха» продолжат испытывать технику.

Ранее KP.RU писал, что «Ростех» поставил российским войскам новую партию комплексов «Планшет-А». Данная система обеспечивает точное управление огнем артиллерии и позволяет существенно экономить боеприпасы.