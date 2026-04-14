В Красноярском крае Серная программа «Норникеля» вышла на финишную прямую

В Красноярском крае «Норникель» вывел Серную программу на финишную прямую.
Надеждинский металлургический завод (НМЗ) запустил в режиме комплексного опробования третью линию производства серной кислоты и четвертую линию нейтрализации. Таким образом, вся система утилизации диоксида серы запущена в полном объеме.
В компании отмечают, что теперь «Норникель» вплотную приблизился к выходу на проектную мощность и выполнению обязательств по федеральному проекту «Чистый воздух».
«Достигнута еще одна важная веха реализации Серной программы, которая позволяет выстроить устойчивую работу всего комплекса. Новые линии позволят не только выполнить поставленные задачи, но и повысить общую надежность системы», — сказал генеральный директор «НН-Девелопмент» Виталий Муравьев.
Напомним, Серная программа — это проект утилизации металлургических газов для снижения выбросов диоксида серы в Норильском промышленном районе. Общий объем инвестиций в него оценивается в 300 млрд рублей. Программа позволит сократить выбросы диоксида серы по НМЗ на 90% от взятых за базу показателей 2020 года.
В «Норникеле» напомнили, что газ из печей взвешенной плавки поступает по газоходам на три линии производства серной кислоты, проходит мокрую очистку, охлаждается, затем направляется в контактные аппараты, где из диоксида превращается в триоксид. Из него потом получается серная кислота. Линии нейтрализации завершают процесс и перерабатывают кислоту в гипс.
С начала 2026 года установки уже утилизировали 160 тысяч тонн диоксида серы. Пик загрузки цеха придется на вторую половину года, когда по плану предприятие выйдет на максимальные показатели и выполнит годовые обязательства.
Несмотря на то что строительно-монтажные работы почти завершены, Серная программа продолжает совершенствоваться: впереди этап технического перевооружения, который позволит улучшить отдельные технологические параметры и повысить надежность оборудования.