В Красноярске загорелся мебельный цех с пиломатериалами

КРАСНОЯРСК, 14 апр — РИА Новости. Пиломатериалы в мебельном цехе горят в Красноярске, площадь пожара, предварительно, составляет 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС РФ.
«Да, мебельный цех. Там внутри пиломатериалы горят. Пострадавших нет. Локализации пожара нет. Может поменяться в любую сторону. Время сообщения 9:12 (06:12 мск). По уточненным данным, площадь пожара 250 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время на тушении пожара привлекается 40 человек и 10 единиц техники. Угрозы распространения нет, уточнили в ГУ МЧС.