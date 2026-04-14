В Красноярске загорелся мебельный цех с пиломатериалами

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 14 апр — РИА Новости. Пиломатериалы в мебельном цехе горят в Красноярске, площадь пожара, предварительно, составляет 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС РФ.

«Да, мебельный цех. Там внутри пиломатериалы горят. Пострадавших нет. Локализации пожара нет. Может поменяться в любую сторону. Время сообщения 9:12 (06:12 мск). По уточненным данным, площадь пожара 250 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время на тушении пожара привлекается 40 человек и 10 единиц техники. Угрозы распространения нет, уточнили в ГУ МЧС.