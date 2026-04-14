Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолёт МЧС помог спасти село Хабаровского края от ландшафтного пожара

Вертолёт МЧС помог спасти село Хабаровского края от ландшафтного пожара.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные предотвратили угрозу распространения ландшафтного возгорания на село Голубичное в Амурском районе, сообщает пресс служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Днём 13 апреля жители села Голубичное сообщили в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю о пале сухой растительности в 1,5 км от населённого пункта. В селе насчитывается 9 домов, из которых только 3 являются жилыми.

В связи с труднодоступностью территории для тушения задействовали вертолёт МИ 8 Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России. Воздушное судно доставило к месту группу пожарных МЧС России и краевой противопожарной службы.

До прибытия профессиональных спасателей местные жители самостоятельно принимали меры по сдерживанию огня: обеспечивали подвоз воды и заправку ранцевых огнетушителей. Ситуацию осложняли сильные порывы ветра.

За три часа пожарные ликвидировали возгорание по кромке протяжённостью около 800 метров, полностью устранив угрозу населённому пункту.

В настоящее время специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ведут постоянный мониторинг пожароопасной обстановки. Для выявления термических аномалий применяется дистанционное зондирование Земли. Организован обмен оперативной информацией с лесоохранными службами, ЕДДС районов и главами поселений.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru