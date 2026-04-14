Вертолёт МЧС помог спасти село Хабаровского края от ландшафтного пожара.

Пожарные предотвратили угрозу распространения ландшафтного возгорания на село Голубичное в Амурском районе, сообщает пресс служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Днём 13 апреля жители села Голубичное сообщили в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю о пале сухой растительности в 1,5 км от населённого пункта. В селе насчитывается 9 домов, из которых только 3 являются жилыми.
В связи с труднодоступностью территории для тушения задействовали вертолёт МИ 8 Хабаровского авиационно спасательного центра МЧС России. Воздушное судно доставило к месту группу пожарных МЧС России и краевой противопожарной службы.
До прибытия профессиональных спасателей местные жители самостоятельно принимали меры по сдерживанию огня: обеспечивали подвоз воды и заправку ранцевых огнетушителей. Ситуацию осложняли сильные порывы ветра.
За три часа пожарные ликвидировали возгорание по кромке протяжённостью около 800 метров, полностью устранив угрозу населённому пункту.
В настоящее время специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ведут постоянный мониторинг пожароопасной обстановки. Для выявления термических аномалий применяется дистанционное зондирование Земли. Организован обмен оперативной информацией с лесоохранными службами, ЕДДС районов и главами поселений.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru