В Дебальцево хабаровские врачи приняли более 240 пацинтов

В Дебальцево продолжается работа врачей из Хабаровского края в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Владимиром Путиным, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Специалисты помогают восстанавливать медицинскую помощь в подшефном городе и принимают пациентов во взрослой поликлинике Центральной городской больницы.
С 6 по 20 апреля здесь работают врачи из краевого онкологического центра и МНТК «Микрохирургия глаза». За первую неделю они приняли 248 человек — не только жителей Дебальцево, но и соседних посёлков.
Приём ведут четыре специалиста: уролог и гастроэнтеролог-эндоскопист из Краевого клинического центра онкологии, а также два офтальмолога из МНТК имени С. Н. Фёдорова. Поток пациентов остаётся стабильным — люди идут с разными жалобами, часто с запущенными проблемами, требующими внимания.
Больше всего обращений пришлось на офтальмологов — 135 человек. У многих выявлена необходимость хирургического лечения. Уролог принял 46 пациентов, гастроэнтеролог — 67, девятерым провели дополнительную диагностику.
Врачи отмечают, что среди пациентов много пожилых людей, и каждый случай требует внимательного подхода. По словам специалистов, при наличии оборудования часть операций можно было бы проводить прямо на месте, без направления в другие медучреждения.
Хабаровские медики говорят, что в городе чувствуется искренняя благодарность за помощь. Жители приходят не только на приём, но и просто благодарят врачей за внимание и поддержку.
Работа продолжается. На следующей неделе специалисты вновь будут вести приём в Дебальцево и соседних населённых пунктах — поток пациентов не снижается, а значит, помощь здесь по-прежнему нужна.