Shot: Земфира* внесла 30 миллионов рублей на накопительные счета с 2022 года

Российская певица Земфира Рамазанова*, которая покинула Россию, внесла на накопительные счета в России около 30 миллионов рублей и заработала 3,5 миллиона рублей благодаря процентам со вкладов. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил Shot.
На данный момент исполнительница соблюдает российское законодательство и под всеми своими публикациями ставит метки иноагента, чтобы избежать возбуждения уголовного дела и сохранить сбережения.
— В России у Земфиры* остаются действующий ИП и нежилое помещение в подвале дома в Хорошевском районе Москвы. Свою знаменитую квартиру на Фрунзенской набережной она переписала на подругу Ренату Литвинову. В 2022 году они вместе переехали на ПМЖ в Париж, — передает Telegram-канал.
23 февраля стало известно, что Земфира* переехала из Парижа в Лондон и временно перестала выступать на концертах по меньшей мере до мая 2026 года. По данным журналистов, певица решила сделать паузу из-за усталости от публичности и сосредоточиться на личной жизни.
*Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции России.