Более тысячи деятелей Голливуда выступили против слияния Warner Bros. и Paramount

Свыше тысячи деятелей киноиндустрии, среди которых актеры, сценаристы и режиссеры, подписали открытое письмо, в котором раскритиковали сделку между Paramount и Warner Bros. Discovery по покупке активов. Обращение, опубликованное 13 апреля, стало одним из самых масштабных коллективных выступлений Голливуда за последние годы.
Среди подписавших обращение — актеры Брайан Крэнстон, Хоакин Феникс, Гленн Клоуз, Лили Гладстон, Эмма Томпсон, Мариса Томей и Хавьер Бардем, а также режиссеры Йоргос Лантимос, Адам Маккей, Алекс Гибни и Дени Вильнев.
В письме говорится, что слияние двух крупных студий может привести к сокращению рабочих мест и ухудшению условий для участников индустрии. Авторы предупреждают о сокращении возможностей для создателей, уменьшении занятости на разных этапах производства, росте стоимости и снижении выбора для зрителей.
Подписанты также указывают, что в последние годы в отрасли уже наблюдается спад производства и сужение разнообразия проектов. По их мнению, все более узкий круг крупных компаний определяет, какие фильмы будут создаваться и на каких условиях, что ограничивает независимых участников рынка.
— Эта покупка поспособствует еще большей консолидации в и без того концентрированном медиа-ландшафте. Она снизит конкуренцию в тот момент, когда наша индустрия и ее зрители меньше всего готовы к этому. В результате — меньше возможностей для авторов, меньше рабочих мест во всей производственной экосистеме, больше расходов и меньше выбора для аудитории в США и мире, — говорится в письме.
По данным СМИ, Paramount сделала Warner Bros. предложение о «враждебном поглощении», направленное напрямую акционерам, минуя руководство — совет директоров. В Paramount отметили, что в течение 12 недель представили компании шесть предложений, но на них так и не отреагировали должным образом.