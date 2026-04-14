Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на борьбу с пылью потратят 116 миллионов рублей

Администрация Красноярска ищет подрядчика для отдельных работ по борьбе с пылью.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Красноярска планирует потратить 116,8 миллиона рублей на борьбу с пылью на дорогах города. Соответствующий контракт появился на официальном сайте госзакупок.

В департаменте городского хозяйства и транспорта добавили, что работы включают в себя полив, мойку и вакуумную очистку уличными пылесосами.

Профилактику образования пыли в городе, впрочем, уже начали: ее проводят во время круглосуточной городской уборки. На улицах можно заметить машины, которые чистят и моют дороги.

Ранее мы писали, что мэрия судится с двумя застройщиками — СЗ «Сказочный город» и УСК «Сибиряк» — из-за жилья для детей-сирот и переселенцев из аварийных домов.