В Красноярске на борьбу с пылью потратят 116 миллионов рублей

Администрация Красноярска планирует потратить 116,8 миллиона рублей на борьбу с пылью на дорогах города. Соответствующий контракт появился на официальном сайте госзакупок.
В департаменте городского хозяйства и транспорта добавили, что работы включают в себя полив, мойку и вакуумную очистку уличными пылесосами.
Профилактику образования пыли в городе, впрочем, уже начали: ее проводят во время круглосуточной городской уборки. На улицах можно заметить машины, которые чистят и моют дороги.
