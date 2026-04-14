Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода утром 14 апреля

Несмотря на это, аэропорт продолжает обслуживать пассажиров в штатном режиме.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Нижнего Новгорода с утра 14 апреля действуют ограничения на приём и отправку воздушных судов. Росавиация подтвердила, что временные запреты на полёты введены в целях безопасности. Параллельно в городе отмечаются сбои в работе мобильного интернета — его функционирование также ограничено.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт продолжает обслуживать пассажиров в штатном режиме. Для удобства ожидающих в терминале предусмотрен полный комплекс услуг: на месте находятся сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, работает комната матери и ребёнка, в залах ожидания установлены кулеры с питьевой водой. Для юных путешественников в зоне вылета оборудована игровая площадка. Медицинский пункт функционирует круглосуточно. Кроме того, пассажирам доступны беспроводной интернет Wi-Fi на всей территории аэровокзала и специальные стойки для подзарядки личных гаджетов.

На время действия ограничений путешественников настоятельно просят сверять статус и время вылета своих рейсов на официальном сайте аэропорта или напрямую в авиакомпании.

Добавим, что днём ранее, 13 апреля, в Стригино уже вводились аналогичные ограничения, которые привели к задержкам нескольких рейсов.