Павильоны на Предмостной площади до сих пор не демонтировали

В Красноярске пока не приступили к демонтажу павильонов на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» — подрядчика на выполнение работ до сих пор не определили. Торги объявлены повторно, итоги должны подвести ближе к концу месяца, — уточнила пресс-секретарь департамента градостроительства краевого центра Олеся Костюкова. После определения подрядной организации и заключения контракта начнется демонтаж временных конструкций. В настоящее время они уже закрыты: объекты обесточены, оборудование и мебель вывезены. Напомним, что снос связан с реконструкцией одной из ключевых магистралей правобережья. Участок от кольца Предмостной площади до улицы Капитанской планируют расширить до трех полос, а также благоустроить прилегающую территорию, обновить освещение и остановочные пункты. Завершить работы рассчитывают в 2027 году.