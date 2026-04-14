Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости Крым. Крымские садоводы могут получить до 50 процентов страховой компенсации в случае, если возвратные заморозки нанесут ущерб цветущим садам. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.

Источник: РИА "Новости"

«Основной инструмент финансовой защиты (в случае ущерба от возвратных заморозков — ред.) — это страхование. На данный момент, мы из бюджета Республики Крым готовы предоставить 50% компенсации страховой премии», — сказал замминистра, уточнив, что это необходимо для снижения финансовой нагрузки на аграриев.

Кроме того, если сады не вступили в плодоношение, региональный минсельхоз компенсирует часть стоимости затрат на работы по уходу за молодыми насаждениями. В бюджете на эти цели предусмотрено почти 40 млн рублей. Компенсация части стоимости страхового платежа — больше 20 млн рублей, уточнил Тютюник.

По словам замминистра, отрасль садоводства — одна из динамично развивающихся в регионе.

«На начало 2014 года у нас в республике было 7 тысяч гектаров садов, а на сегодня уже почти 17 тысяч гектаров. В этом году на развитие, на закладку новых садов направим больше 300 млн рублей. И ожидаем, что к концу года появится порядка 400 новых молодых многолетних насаждений», — сообщил он.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник рассказал, что в Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль.

Навредить будущему урожаю могут отрицательные температуры, если они будут держаться два-три часа и достигать от двух градусов мороза и ниже.

Республиканских главк МЧС России со ссылкой на синоптиков предупреждал о трехдневных заморозках в степных и предгорных районах Крыма.

Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше