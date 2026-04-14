Когда заморозки убили цвет: какую помощь могут получить аграрии Крыма

«Основной инструмент финансовой защиты (в случае ущерба от возвратных заморозков — ред.) — это страхование. На данный момент, мы из бюджета Республики Крым готовы предоставить 50% компенсации страховой премии», — сказал замминистра, уточнив, что это необходимо для снижения финансовой нагрузки на аграриев.
Кроме того, если сады не вступили в плодоношение, региональный минсельхоз компенсирует часть стоимости затрат на работы по уходу за молодыми насаждениями. В бюджете на эти цели предусмотрено почти 40 млн рублей. Компенсация части стоимости страхового платежа — больше 20 млн рублей, уточнил Тютюник.
По словам замминистра, отрасль садоводства — одна из динамично развивающихся в регионе.
«На начало 2014 года у нас в республике было 7 тысяч гектаров садов, а на сегодня уже почти 17 тысяч гектаров. В этом году на развитие, на закладку новых садов направим больше 300 млн рублей. И ожидаем, что к концу года появится порядка 400 новых молодых многолетних насаждений», — сообщил он.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник рассказал, что в Крыму цветут ранние косточковые культуры: слива, алыча и миндаль.
Республиканских главк МЧС России со ссылкой на синоптиков предупреждал о трехдневных заморозках в степных и предгорных районах Крыма.
Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.