Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод в Перми заплатит штраф 130 тысяч рублей за нарушение охраны труда

Люди работали без спецодежды и медосмотров.

Прокуратура выявила нарушения охраны труда на одном из предприятий Перми, сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что работодатель не выдал рабочим костюмы, головные уборы и обувь для защиты от общих загрязнений. Людей допустили к работе без медицинского осмотра.

Прокурор внёс руководителю представление. Предприятие оштрафовали по двум статьям КоАП на общую сумму 130 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры все нарушения устранили.

Предприятие оштрафовали по двум статьям КоАП на общую сумму 130 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры все нарушения устранили.