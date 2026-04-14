Завод в Перми заплатит штраф 130 тысяч рублей за нарушение охраны труда

Прокуратура выявила нарушения охраны труда на одном из предприятий Перми, сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе проверки выяснилось, что работодатель не выдал рабочим костюмы, головные уборы и обувь для защиты от общих загрязнений. Людей допустили к работе без медицинского осмотра.
Прокурор внёс руководителю представление. Предприятие оштрафовали по двум статьям КоАП на общую сумму 130 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры все нарушения устранили.
