Нижегородцы примут участие в съезде Российского общества «Знание» (16+)

17 апреля в Национальном центре «Россия» пройдет съезд Российского общества «Знание» (16+). Об этом сообщили организаторы.
В мероприятии примут участие свыше 300 делегатов и почетных гостей со всей территории России. Среди приглашенных — руководитель департамента по делам молодежи Нижегородской области Светлана Ануфриева и проректор Нижегородского государственного университета Олег Трофимов.
Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что в связи с возросшим интересом к достоверной информации о России за ее пределами, продолжают усиливать международное взаимодействие. Уже налажена работа представительств в Абхазии и Южной Осетии, а также активно ведется деятельность в Таджикистане.
Ключевым моментом съезда станет пленарное заседание. Ожидается участие министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, советника президента РФ Елены Ямпольской, заместителя министра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой и министра просвещения Республики Абхазия Ханы Гунба. Вести заседание будет первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.
Светлана Ануфриева, возглавляющая ведомство по делам молодежи в Нижегородской области, отметила, что в Нижегородской области благодаря открытому диалогу между поколениями и различными профессиональными сообществами знание перестает быть уделом избранных и становится личной ценностью. Ежегодно регион служит основной для проведения просветительского марафона, организованного Обществом «Знание».
Ранее более 1,3 тысячи заявок подали нижегородцы на бесплатное обучение.