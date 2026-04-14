В Красноярском крае круглосуточно мониторят паводковую обстановку

В муниципалитетах, где возможно подтопление, власти Красноярского края ввели постоянный контроль за уровнем воды. На реке Чулым возле села Красный Завод Боготольского округа до установки понтонного моста работает временная переправа. Спасатели Ачинского отряда уже перевезли 7 человек.
По прогнозам синоптиков, при вскрытии Чулыма на участке Красный Завод — Новобирилюссы возможны заторы льда и резкий подъём воды. Ситуацию держат на контроле краевые и местные власти.
Для ликвидации последствий паводка в крае сформирована группировка из почти 20 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники, включая 326 плавсредств и 16 единиц авиации. Подготовлен запас продуктов, тёплых вещей и оборудования. Готовы к развёртыванию 391 пункт временного размещения на почти 67 тысяч человек.
В агентстве ГО, ЧС и ПБ предупреждают: жителям важно заранее знать, попадает ли их дом или участок в зону подтопления. При ЧС регионального уровня пострадавшие могут получить материальную помощь — выплаты сейчас оформляются беззаявительно. Местные власти собирают документы самостоятельно, от человека требуется только заявление и расчётный счёт.
Суммы выплат увеличены: при частичной утрате имущества — 75 тысяч рублей на человека, при полной — 150 тысяч. «Самая надёжная защита вашего жилья — это страхование», — подчеркнул руководитель агентства Сергей Тагиров.
