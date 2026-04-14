В Красноярском крае круглосуточно мониторят паводковую обстановку

Для ликвидации последствий паводка в крае сформирована группировка из почти 20 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники, включая 326 плавсредств и 16 единиц авиации. Подготовлен запас продуктов, тёплых вещей и оборудования. Готовы к развёртыванию 391 пункт временного размещения на почти 67 тысяч человек.