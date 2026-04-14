Работающие родители в Башкирии получат новую выплату

С июня 2026 года жители республики смогут получать от отделения СФР по Башкирии выплату для работающих родителей двух и более детей. Это новая мера поддержки, которая позволит компенсировать семьям с невысоким доходом часть уплаченного за прошлый год НДФЛ.
Выплата предусмотрена для граждан РФ, постоянно проживающих в России и являющихся налоговыми резидентами страны. На новую меру социальной поддержки могут претендовать родители, воспитывающие двоих или более детей до 18 (или 23 лет при их очном обучении).
Новую выплату может оформить каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), с доходов которых уплачен НДФЛ в году, предшествующем году обращения. При этом неважно, состоят родители в браке или нет. Подавать заявления родители могут независимо друг от друга.
Для получения выплаты ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать 1,5 кратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Башкирии эта сумма составляет 25284 рубля. При назначении выплаты обязательно проводится комплексная оценка имущества, аналогичная той, что предусмотрена при расчете единого пособия.
«Мера поддержки выплачивается в размере разницы между суммой исчисленного НДФЛ в прошлом году и суммой НДФЛ с того же дохода, но в размере 6%. К примеру, за маму за прошлый год уплачено НДФЛ (13%) в размере 78 тысяч рублей от суммы дохода 600 тысяч рублей. НДФЛ пересчитывают по ставке 6% и получается 36 тысяч рублей. При условии прохождения комплексной оценки доходов и имущества семьи, родитель получит сумму в 42 тысячи рублей», — пояснили в отделении СФР по Башкирии.
Принимать заявления на новую выплату будут каждый год, с 1 июня по 1 октября. Подать заявление можно в клиентской службе отделения СФР по РБ, в офисах МФЦ или оформить выплату через портал Госуслуг.
Выплата не предоставляется, если житель:
— не имел в расчетном периоде доходов, облагаемых НДФЛ;
— если единственным доходом был доход от самозанятости или от предпринимательской деятельности на специальных налоговых режимах без уплаты НДФЛ;
— является должником по алиментам или лишен родительских прав или ограничен в них и др.
Получить бесплатную консультацию можно по телефону единого контакт-центра: 8−800−100−00−01.
Как ранее сообщал Башинформ, в Башкирии с 1 февраля размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих жителей республики (с учетом уральского коэффициента) составил 12 270 рублей. В отличие от работающих мам и пап, которым выплата положена автоматически, неработающим пособие одобрят только после «комплексной оценки нуждаемости» (проверят доходы и имущество семьи).