Работающие родители в Башкирии получат новую выплату

«Мера поддержки выплачивается в размере разницы между суммой исчисленного НДФЛ в прошлом году и суммой НДФЛ с того же дохода, но в размере 6%. К примеру, за маму за прошлый год уплачено НДФЛ (13%) в размере 78 тысяч рублей от суммы дохода 600 тысяч рублей. НДФЛ пересчитывают по ставке 6% и получается 36 тысяч рублей. При условии прохождения комплексной оценки доходов и имущества семьи, родитель получит сумму в 42 тысячи рублей», — пояснили в отделении СФР по Башкирии.