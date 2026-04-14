В красноярском зоомаркете продавали лекарства без лицензии

В Красноярске Арбитражный суд привлек предпринимательницу к ответственности за продажу в зоомаркете лекарств без лицензии.
По информации краевого Россельхознадзора, в феврале 2026 года специалисты ведомства при мониторинге сайта «Честный знак» установили реализацию лекарств в одном из зоомаркетов в Красноярске. После этого была проведена внеплановая контрольная закупка в этом зоомаркете и приобретен противопаразитарный лекарственный препарат «Гельмимакс».
Также установлено, что на хранении для дальнейшей продажи в магазине находились еще несколько наименований лекарств. При этом лицензия на их хранение и реализацию у предпринимателя отсутствовала.
«Управлением по результатам контрольных мероприятий было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и передано на рассмотрение в суд. Решением Арбитражного суда индивидуальному предпринимателю назначен штраф. Предпринятые Управлением меры понудили предпринимателя пройти процедуру соответствия лицензионным требованиям», — рассказали в Россельхознадзоре.
4 марта ведомство выдало зоомаркету лицензию для продажи лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.