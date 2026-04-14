Юрист Чернокова назвала размер штрафа за кормление ворон у дома

Россиянам может грозить штраф до пяти тысяч рублей за кормление ворон рядом с жилыми домами при нарушении местных правил благоустройства. Об этом сообщила член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.
Она пояснила, что основанием для наказания может стать ситуация, когда после кормления территория двора остается загрязненной. В таком случае действия могут быть расценены как нарушение санитарных норм.
По ее словам, ответственность может наступить по статьям 6.3 и 8.2 КоАП РФ, связанным с санитарно-эпидемиологическим благополучием и обращением с отходами.
Юрист добавила, что прямого запрета на кормление птиц нет. Если это происходит нерегулярно, не наносит вреда окружающей среде и не приводит к загрязнению, меры со стороны властей применяться не будут, передает РИА Новости.
До этого доцент департамента рационального природопользования РУДН Ольга Полынова рассказала, что кормление водоплавающих птиц хлебом ведет к их медленной смерти.
Кроме того, она также уточнила, что птицам, прилетающим в Москву и Подмосковье из других регионов, нельзя давать чeрный хлеб, солeное, жареное или испорченное зерно.