Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три самолета прибудут с опозданием в Нижний Новгород 14 апреля

Еще один — вылетит позже запланированного времени.

Источник: Живем в Нижнем

В аэропорту Нижнего Новгорода объявили о задержке четырех рейсов 14 апреля. Известно, что один борт вылетит из столицы ПФО позже запланированного, еще три — прибудут с опозданием.

По данным онлайн-табло воздушной гавани им. Чкалова, рейс N4−860 до Калининграда по расписанию должен был покинуть Нижний Новгород еще вчера в 20:15. Но время вылета по какой-то причине перенесли. Теперь борт должен отправиться в пункт назначения сегодня в 10:15.

Самолет из Москвы, который ожидали в нашем городе в 08:30, прибудет в 12:05. Авиалайнер Санкт-Петербург — Нижний Новгород примут в аэропорту в 12:45 вместо 10:40, а борт из Минеральных Вод приземлится в столице Приволжья в 12:20, хотя должен был — накануне вечером, в 19:00.

В воздушной гавани отметили, что с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители перевозчиков. В залах ожидания размещены кулеры с водой, доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.

Напомним, 14 апреля в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.