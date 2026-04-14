Три самолета прибудут с опозданием в Нижний Новгород 14 апреля

В аэропорту Нижнего Новгорода объявили о задержке четырех рейсов 14 апреля. Известно, что один борт вылетит из столицы ПФО позже запланированного, еще три — прибудут с опозданием.
По данным онлайн-табло воздушной гавани им. Чкалова, рейс N4−860 до Калининграда по расписанию должен был покинуть Нижний Новгород еще вчера в 20:15. Но время вылета по какой-то причине перенесли. Теперь борт должен отправиться в пункт назначения сегодня в 10:15.
Самолет из Москвы, который ожидали в нашем городе в 08:30, прибудет в 12:05. Авиалайнер Санкт-Петербург — Нижний Новгород примут в аэропорту в 12:45 вместо 10:40, а борт из Минеральных Вод приземлится в столице Приволжья в 12:20, хотя должен был — накануне вечером, в 19:00.
В воздушной гавани отметили, что с пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители перевозчиков. В залах ожидания размещены кулеры с водой, доступны зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.
Напомним, 14 апреля в Нижнем Новгороде ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.