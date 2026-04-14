Главные новости к утру 14 апреля 2026 года

Турция могла бы пойти на определенные военные действия против Израиля, чтобы остановить возможное принудительное переселение палестинцев. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними», — приводит его слова The Jerusalem Post (JP).