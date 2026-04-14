Главные новости к утру 14 апреля 2026 года

Последние новости за сегодня — 14 апреля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 14 апреля 2026.

ЕС требует от Мадьяра выполнить 27 условий для доступа к €35 млрд

Страны ЕС ожидают, что лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр выполнит список из 27 условий для получения доступа к финансированию Евросоюза в размере около €35 млрд. По данным Financial Times, в списке требований: антикоррупционные проверки и пересмотр решений премьер-министра Виктора Орбана.

На Западе заметили, что Трамп повторяет в Иране сценарий Украины

Президент США Дональд Трамп повторяет американский сценарий конфликта на Украине в операции против Ирана и, возможно, готовит наземное вторжение. На это обратило внимание издание AntiDiplomatico. По мнению автора статьи, стратегия США направлена против стран, которые зависят от поставок энергоносителей через блокированный Ормузский пролив.

Эрдоган сообщил о возможных военных действиях против Израиля

Турция могла бы пойти на определенные военные действия против Израиля, чтобы остановить возможное принудительное переселение палестинцев. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними», — приводит его слова The Jerusalem Post (JP).

Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран

Иран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции. Об этом говорится в письме постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани. Он пояснил, что эти страны предоставляли территорию для осуществления агрессии против Ирана.

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось

На Запорожской АЭС в результате действия автоматической защиты отключилось внешнее электроснабжение. Питание нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Персонал контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано.

