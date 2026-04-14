В Москве предупредили о начале «дачных» пробок

С середины апреля, когда устанавливается теплая погода и приближаются майские праздники, москвичи все чаще отправляются на дачи, в загородные отели и на пикники. По данным аналитиков ЦОДД, количество автомобилей на улицах города по пятницам на 3% больше по сравнению с периодом понедельник — четверг, и эта тенденция будет сохраняться с каждыми теплыми выходными. Трафик вырастет на вылетных магистралях в область, в том числе на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Ярославском, Варшавском шоссе, а также на Липецкой улице.