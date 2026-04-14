В Москве предупредили о начале «дачных» пробок

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Жителей Московского региона в связи с установлением устойчивой теплой погоды и приближением майских праздников предупредили о начале «дачных» пробок. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует водителям заранее планировать загородные поездки с учетом растущего трафика, сообщили ТАСС в учреждении.

«С началом дачного сезона и в преддверии майских праздников мы традиционно фиксируем рост трафика. По пятницам машин становится на 3% больше, чем в остальные рабочие дни. Чтобы сэкономить время в поездке, рекомендуем водителям заранее планировать маршрут с учетом текущей ситуации на дорогах», — привели в ЦОДД слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

С середины апреля, когда устанавливается теплая погода и приближаются майские праздники, москвичи все чаще отправляются на дачи, в загородные отели и на пикники. По данным аналитиков ЦОДД, количество автомобилей на улицах города по пятницам на 3% больше по сравнению с периодом понедельник — четверг, и эта тенденция будет сохраняться с каждыми теплыми выходными. Трафик вырастет на вылетных магистралях в область, в том числе на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Ярославском, Варшавском шоссе, а также на Липецкой улице.

Чтобы сэкономить время в пути, специалисты ЦОДД советует водителям выезжать за город вечером в четверг — в это время трафик значительно ниже, чем днем и вечером в пятницу. Если же выехать в четверг не получается, лучше выезжать в пятницу или субботу ранним утром, пока поток еще не достиг пика.

«При этом стоит избегать промежутка с 16:00 до 20:00 в пятницу — это самые загруженные часы на всех вылетных направлениях. Что касается возвращения в город, оптимальное время — поздний вечер воскресенья (после 21:00—22:00). В воскресенье днем, примерно с 12:00 до 20:00, традиционно фиксируются заторы на въездах в столицу, поэтому в эти часы лучше оставаться за городом или заранее скорректировать маршрут», — отметили в учреждении.

Кроме выбора оптимального промежутка времени, ЦОДД рекомендует перед каждой поездкой проверять актуальную дорожную ситуацию, а также строить маршруты с учетом возможных перекрытий или ремонтных работ.