MWM: Армия Израиля понесла небывалые потери в Ливане

Ливанское движение «Хезболла» нарастило удары по израильским целям.

Источник: Комсомольская правда

Израильская армия (ЦАХАЛ) понесла небывалые потери в Ливане. Об этом информирует газета Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на израильские источники.

Как отмечает журнал, ливанское движение «Хезболла» нарастило удары по вооруженным тяжелой техникой подразделениям ЦАХАЛ. Члены группировки в основном бьют по израильским целям с помощью ударных дронов.

Уточняется, что ливанские военные смогли поразить танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и бронетранспортеры Namer. Видеоролики этих операций быстро распространились по Сети. Собеседники издания утверждают, что ЦАХАЛ давно не несла такие огромные потери. Если быть точным, то с 1980-х годов.

Ранее конфликт в Ливане прокомментировали в МИД РФ. Российские дипломаты решительно осуждают удары Израиля по Ливану, которые повлекли за собой многочисленные жертвы.