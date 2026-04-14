MWM: Армия Израиля понесла небывалые потери в Ливане

Израильская армия (ЦАХАЛ) понесла небывалые потери в Ливане. Об этом информирует газета Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на израильские источники.
Как отмечает журнал, ливанское движение «Хезболла» нарастило удары по вооруженным тяжелой техникой подразделениям ЦАХАЛ. Члены группировки в основном бьют по израильским целям с помощью ударных дронов.
Уточняется, что ливанские военные смогли поразить танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и бронетранспортеры Namer. Видеоролики этих операций быстро распространились по Сети. Собеседники издания утверждают, что ЦАХАЛ давно не несла такие огромные потери. Если быть точным, то с 1980-х годов.