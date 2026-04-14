В Казани начали работу пункты проката электросамокатов

В Казани снова можно арендовать электросамокаты. Их уже расставили на специальных парковках в самых популярных местах города.
Сезон открыли, когда окончательно установилась весенняя погода. Сервис вместе с мэрией следил за состоянием дорог и запустил самокаты только после того, как асфальт везде полностью оттаял.
Перед началом сезона обновили разметку парковочных зон. Если утром пойдет сильный дождь или похолодает, самокаты останутся на улицах, но взять их в аренду будет нельзя — поездки станут доступны только после улучшения погоды.
Количество самокатов в городе не изменилось — их по-прежнему около трех тысяч, так как зона катания осталась прежней.