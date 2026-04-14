Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на площади Гайдара образовались пробки из-за сбоя в работе светофоров

Произошедшее не связано с хакерской атакой.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на площади Гайдара и соседних улицах возникла крупная автомобильная пробка. По данным сервиса «Яндекс», движение практически остановилось на самой площади, а также на улицах Шосейной, Ленина, Екатерининской и Локомотивной.

Сложная ситуация наблюдается и на других участках города — на улицах Карпинского, Стахановской и Мира. Общественный транспорт также попал в заторы: автобусы № 1, 6, 10, 40, 49, 54, 56, 64 и 81 задерживаются более чем на 40 минут.

В краевом Центре безопасности дорожного движения пояснили, что причиной стал технический сбой в серверной. Из-за поломки светофоры по всему городу, включая узел на площади Гайдара, работают в стандартном режиме без ручной корректировки.

Обычно специалисты регулируют фазы светофоров в зависимости от текущего трафика, однако сейчас такой возможности нет. В результате нагрузка на дороги распределяется неравномерно, что и привело к заторам.

В учреждении уточнили, что специалисты уже занимаются устранением неисправности и подчеркнули, что произошедшее не связано с хакерской атакой.

Водителей и пассажиров просят учитывать ситуацию на дорогах и заранее планировать маршруты.