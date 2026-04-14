Красноярские школьники сплели более 2 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для фронта

Участники из всех 117 школ города одновременно приступили к созданию жизненно необходимых маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции. Каждое образовательное учреждение поставило себе цель сплести не менее 18 квадратных метров сетей размером 3 на 6 метров.