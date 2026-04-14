Красноярские школьники сплели более 2 тысяч квадратных метров маскировочных сетей для фронта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовала масштабная городская волонтерская акция «Марафон добра: от сердца — к Победе».
Участники из всех 117 школ города одновременно приступили к созданию жизненно необходимых маскировочных сетей для бойцов специальной военной операции. Каждое образовательное учреждение поставило себе цель сплести не менее 18 квадратных метров сетей размером 3 на 6 метров.
Цель акции — показать единство школ города и объединить усилия для поддержки защитников Отечества, став примером гражданской ответственности и патриотизма для молодежи.
Форматы работы были разные: кто-то плел сети прямо в школе, кто-то объединялся с соседними учебными заведениями, а третьи использовали волонтерские штабы. Ребята нарезают материал лентами, используя спанбонд различных зеленых оттенков, а затем вплетают полоски ткани в каркас в шахматном порядке, создавая имитацию природного ландшафта.
Всего школьники должны сплести 2106 квадратных метров маскировочных сетей. Итоги акции будут подведены к 9 Мая, а все готовые изделия передадут в единый пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО, сообщили в главном управлении образования Красноярска.