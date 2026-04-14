Священник Береговой рассказал, можно ли выбрасывать освящённые куличи и яйца

После празднования Пасхи у многих остаются куличи и окрашенные яйца, и возникает вопрос: что делать с этими продуктами, если они начали портиться? Можно ли выбросить освящённые угощения, не совершая греха? На этот вопрос интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответил священник Русской православной церкви Владислав Береговой.
По словам батюшки, освящённые продукты не становятся святынями, к которым нужно относиться с особым трепетом, как к иконам или мощам. Если куличи или яйца испортились, их можно спокойно выбросить.
«Ни кулич, ни яйцо не являются святыней. Молитвы на освящение куличей и яиц — это молитвы, которые разрешают православным христианам вкушать эти продукты после окончания Великого поста, собственно и всё», — уточнил Береговой.
Священник подчеркнул, что не следует из ложного благоговения употреблять в пищу продукты, которые испортились.
Также отец Владислав призвал верующих более ответственно подходить к покупке пасхальных угощений. Он посоветовал заранее рассчитывать количество продуктов, чтобы избежать их порчи.
Береговой напомнил, что уважительное отношение к еде является важной частью христианской этики. Освящённые продукты не требуют особых ритуалов утилизации, однако выбрасывать их следует с уважением и пониманием, что в будущем лучше планировать покупки более тщательно.