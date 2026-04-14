Доцент Леонова рассказала о новом основании увольнения сотрудника

С 1 марта российские работодатели могут расторгнуть трудовой договор с иностранными сотрудниками, если их общая численность превышает ограничения, предусмотренные в конкретном регионе. Об этом рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова.
С 2014 года регионы могут вводить такие ограничения для иностранцев, прибывающих в страну по визе. Ранее региональные акты не входили в перечень законных оснований для увольнения, но c 1 марта работодатели получили возможность увольнять иностранцев и лиц без гражданства, ссылаясь на них.
Специалист отметила, что квоты на привлечение иностранных работников утверждают нормативные акты субъектов страны, поэтому в разных регионах ограничения могут значительно отличаться. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге такие квоты устанавливают для отдельных отраслей, включая строительство, сельское хозяйство и торговлю.
— Если работодатель не уволит иностранца, то за это предусмотрены штраф в размере от 800 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности предприятия до 90 суток, — подчеркнула Леонова в беседе с РИА Новости.
30 декабря 2025 года в МВД сообщили о проработке инициативы по проведению эксперимента по утверждению правил и условий работы иностранцев и лиц без гражданства на территории России в порядке организованного набора.