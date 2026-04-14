В России изменят правила подсчёта стажа для назначения пенсии

Новые правила будут затрагивать многодетных.

Источник: Клопс.ru

В России для родителей близнецов, многодетных семей и граждан, проживающих в сельской местности, изменятся правила подсчёта страхового стажа для назначения пенсий. Соответствующее постановление подготовили в кабинете министров РФ, сообщает ТАСС во вторник, 14 апреля.

В стаж будут засчитывать всё время ухода за детьми, сейчас этот период в сумме не может превышать шести лет. Кроме того, уточняется порядок учёта стажа для родителей в случае многоплодной беременности. Периоды ухода за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет будут суммироваться с учётом фактической продолжительности.

В августе 2025 года в Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов.