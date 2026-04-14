Бахчисарайский район празднует 82-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Оккупация длилась с 1 ноября 1941-го по 14 апреля 1944 года.

Источник: администрация Бахчисарайского района

14 апреля 1944 года город Бахчисарай и Бахчисарайский район были освобождены от немецко-фашистских войск в ходе Великой Отечественной войны. Сопротивление фашистам оказывали курсанты, солдаты, офицеры Красной Армии и добровольцы.

Фашисты захватили Бахчисарай 1 ноября 1941 года. После захвата сопротивление не прекращалось до самого освобождения. Подпольные и партизанские формирования, а также диверсионные группы наносили значительный урон врагу, вызывая у фашистов ужас. Этот страх порождал особенно жестокое отношение к мирному населению. В Бахчисарайском районе создавались лагеря смерти, множество населенных пунктов было уничтожено, а промышленные объекты разрушены.

«Мы благодарны всем, кто участвовал в освобождении района, отдал жизнь ради мирного неба над нашей Родиной, чтим память жертв фашизма», — подчеркнул глава крымского парламента Владимир Константинов.