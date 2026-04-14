Бахчисарайский район празднует 82-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фашисты захватили Бахчисарай 1 ноября 1941 года. После захвата сопротивление не прекращалось до самого освобождения. Подпольные и партизанские формирования, а также диверсионные группы наносили значительный урон врагу, вызывая у фашистов ужас. Этот страх порождал особенно жестокое отношение к мирному населению. В Бахчисарайском районе создавались лагеря смерти, множество населенных пунктов было уничтожено, а промышленные объекты разрушены.