Двукратную чемпионку мира фигуристку Медведеву внесли в базу «Миротворца»*

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева внесена в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте проекта.
Согласно информации ресурса, ей вменяют посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку специальной военной операции. По тем же основаниям в базу ранее были включены фигурист Александр Энберт и саблист Алексей Фросин, передает ТАСС.
Ранее герой России космонавт Федор Юрчихин, совершивший пять космических полетов, также попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Его обвиняют в «сознательном нарушении государственной границы», а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Украины.
Пятеро российских спортсменов, принимавших участие в зимних Паралимпийских играх — 2026, попали в базу украинского сайта «Миротворец»*. Так, список пополнился паралимпийцами Алексеем Бугаевым, Варварой Ворончихиной, Иваном Голубковым, Анастасией Багиян, а также Сергеем Синякиным.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.