CNN: китайский танкер прошел через Ормузский пролив, несмотря на блокаду США

Несмотря на действующую блокаду США, танкеру, который находится под санкциями США и связан с Китаем, удалось пройти по Ормузскому проливу. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что прошедший по проливу танкер Rich Starry был под флагом Малави и принадлежал китайской компании. Однако удалось пройти судну не с первого раза.
Первая попытка была совершена в понедельник, 13 апреля, в полдень. Танкер ненадолго развернулось и вернулось обратно недалеко от иранского острова Кешм. Вечером была предпринята новая попытка, и к раннему утру вторника судно, по-видимому, прошло через пролив.
13 апреля центральное командование США объявило, что сегодня в 10:00 по восточному времени (17:00 мск) начали блокаду Ормузского пролива. Если судно — неважно, под каким флагом — направляется в порт Ирана или выходит оттуда, то попадет под ограничения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока непонятно, что означает блокада Ормузского пролива властями США. В Москве пообещали следить за ситуацией.