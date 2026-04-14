10 лет особого режима запросили для «вора в законе» «Шарапа Казанского»

В Красноярском крае продолжаются прения по уголовному делу в отношении криминального авторитета, известного в преступных кругах как «Шарап Казанский». Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Прокурор запросил для него 10 лет колонии особого режима.
По версии следствия, ещё в 2014 году в челябинской тюрьме рецидивист из Казани решил узаконить свой статус. За своё рвение в соблюдении воровских традиций он получил коронацию от известных криминальных авторитетов. Его меткой стали татуировки — восьмиконечные звёзды на коленях, символ власти в уголовном мире.
Он единолично наказывал и поощрял подопечных, разрешал конфликты, следил за соблюдением «понятий» и лишал статуса провинившихся. Даже после введения государственного запрета на такие роли он не отказался от своего положения, переходя из колонии в колонию — от Ульяновска до Красноярска — и продолжая насаждать преступное влияние.
В красноярской колонии его статусу дали юридическую оценку, возбудили уголовное дело. Прокурор края Роман Тютюник в суде подробно изложил доказательства вины и запросил наказание — 9 лет лишения свободы с ограничением на 1,5 года, а по совокупности приговоров — 10 лет колонии особого режима.
«Воровскому укладу и его представителям нет места в правовом государстве», — подчеркнул прокурор.
Подсудимый в последнем слове попросил снисхождения из-за суровости срока. Его защитник заявил, что подзащитный не отказывается от своего статуса, но не считает сам факт его занятия преступлением.
Приговор будет оглашён 16 апреля в 14:30.
