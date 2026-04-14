Синоптики обещают нижегородцам потепление до +15 градусов и дожди 14 апреля

14 апреля в Нижнем Новгороде потеплеет до +15 градусов, на улице будет облачно, днем вероятны осадки. Такой прогноз представили метеорологи сервиса «Яндекс. Погода».
Слабый дождь может пройти в столице Приволжья до 14:00. Вечером будет пасмурно, при этом тепло. К ночи в городе похолодает до +11 градусов.
В среду столбики термометров также поднимутся до отметки +15. Горожан и туристов порадует солнечная погода.
По предварительным данным синоптиков, в Нижнем Новгороде будет тепло до конца этой недели. Ощутимо прохладнее станет в воскресенье: температурный максимум 19 апреля — плюс 7 градусов.
Ранее мы рассказывали о паводковой ситуации в регионе.