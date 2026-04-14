CNN: Война на Ближнем Востоке может обойтись странам Азии в 300 млрд долларов

Напомним, американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время США начнут блокаду всех судов в Ормузском проливе. В России прокомментировали заявление Трампа. Главы РФПИ Кирилл Дмитриев не исключил, что в скором времени цены на нефть поднимутся выше 150 долларов за баррель из-за такого решения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что возможная блокада пролива со стороны США может оказать негативное влияние на мировые рынки.