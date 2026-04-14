CNN: Война на Ближнем Востоке может обойтись странам Азии в 300 млрд долларов

По данным телеканала, из-за роста цен на транспорт, электроэнергию и продовольствие потери производства в регионе составят от 97 до 299 миллиардов долларов, или от 0,3% до 0,8% регионального ВВП. Под угрозой обнищания находятся 32 миллиона человек в мире, из них 8,8 миллиона — в Азии.
Азия, будучи крупнейшим импортером ближневосточной нефти и газа, особенно уязвима перед лицом крупнейшего в истории энергокризиса. Рост цен и фактическое прекращение поставок ударили по ключевым союзникам США — Южной Корее, Японии и Филиппинам, которые вынуждены спасать свои экономики. При этом на Азию приходится более половины мирового производства, поэтому региональный кризис неизбежно приобретет глобальные масштабы, уверены авторы.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в ближайшее время США начнут блокаду всех судов в Ормузском проливе. В России прокомментировали заявление Трампа. Главы РФПИ Кирилл Дмитриев не исключил, что в скором времени цены на нефть поднимутся выше 150 долларов за баррель из-за такого решения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что возможная блокада пролива со стороны США может оказать негативное влияние на мировые рынки.