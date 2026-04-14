Осужденный в Минусинске предлагал взятку 20 тысяч рублей заму начальника за сокрытие нарушения

В минусинском лечебном исправительном учреждении-32 осужденный попытался подкупить заместителя начальника. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУФСИН.
Мужчина отбывал срок за кражу и готовился к условно-досрочному освобождению, но получил выговор за нарушение порядка. Чтобы скрыть этот факт, он предложил заместителю начальника 20 тысяч рублей. Тот отказался и сразу сообщил о попытке подкупа руководству.
В итоге сотрудники управления собственной безопасности и полиции пресекли передачу денег. На осужденного завели уголовное дело за дачу взятки. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Сотрудник, который сообщил о преступлении, получил благодарность и денежную премию.
