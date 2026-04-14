Осужденный в Минусинске предлагал взятку 20 тысяч рублей заму начальника за сокрытие нарушения

Мужчина отбывал срок за кражу и готовился к условно-досрочному освобождению, но получил выговор за нарушение порядка. Чтобы скрыть этот факт, он предложил заместителю начальника 20 тысяч рублей. Тот отказался и сразу сообщил о попытке подкупа руководству.