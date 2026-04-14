Врач Муравец рассказал, какие привычки помогут продлить жизнь

Всего пять привычек позволят сохранить активность на протяжении многих лет. Об этом в беседе с порталом 450media.ru рассказал главврач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец.
В первую очередь, эксперт советует соблюдать принципы умеренного питания: калорийность потребляемых блюд желательно снизить на 15−20%, но жесткие диеты использовать не стоит. Необходимо снизить потребление сахара, соли, муки и трансжиров, увеличив объем овощей и фруктов до 400 г в сутки.
Для долголетия нужна регулярная физическая активность: 7−8 тысяч шагов в день или около 2,5 часов умеренной нагрузки.
Стабильный режим бодрствования и сна также нужно соблюдать. Ночью спать необходимо не менее 7−8 часов, в помещении не должно быть жарко.
Врач также советует отказаться от вредных привычек, которые увеличивают риск серьезных заболеваний. А для выявления болезней на ранней стадии стоит каждый год проходить диспансеризацию.