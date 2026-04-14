В Ростовской области за сутки 13 апреля сотрудники МЧС спасли двух человек

В Ростове из-за пожара эвакуировали 100 жильцов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 13 апреля потушили 11 пожаров и спасли человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Одно из происшествий случилось в Ростове на улице Заводской, 25. Загорелась квартира на седьмом этаже 24-этажного дома. Прибывшие пожарные эвакуировали 100 жильцов. Возгорание потушили 23 спасателя на семи единицах спецтехники. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Кроме того, за сутки сотрудники МЧС потушили три возгорания сухой растительности и ликвидировали последствия трех дорожно-транспортных происшествий, при этом был спасен еще один человек. Всего на ЧП за сутки выезжали 144 пожарных на 36 единицах техники.

