В Ростовской области за сутки 13 апреля сотрудники МЧС спасли двух человек

В Ростовской области за сутки 13 апреля потушили 11 пожаров и спасли человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
Одно из происшествий случилось в Ростове на улице Заводской, 25. Загорелась квартира на седьмом этаже 24-этажного дома. Прибывшие пожарные эвакуировали 100 жильцов. Возгорание потушили 23 спасателя на семи единицах спецтехники. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Кроме того, за сутки сотрудники МЧС потушили три возгорания сухой растительности и ликвидировали последствия трех дорожно-транспортных происшествий, при этом был спасен еще один человек. Всего на ЧП за сутки выезжали 144 пожарных на 36 единицах техники.
