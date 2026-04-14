Сроки и ограничения на сезонную на рыбалку в Хабаровском крае.

Северо Восточное территориальное управление Росрыболовства напоминает жителям Хабаровского края о действующих сезонных ограничениях на рыбную ловлю, сообщает пресс служба комитета рыбного хозяйства по Хабаровском краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С 1 февраля по 20 апреля запрещается осуществлять вылов рыбы вблизи отдушин и проталин — естественных отверстий во льду, через которые поступает кислород. В этот период ослабленная рыба скапливается в таких местах целыми косяками. Запрет введён для предотвращения сокращения популяции и сохранения рыбных запасов региона.
Следующий этап ограничений стартует 20 апреля и продлится до 15 июня: в этот период в реках Охотского района запрещён лов нерестовой азиатской зубастой корюшки. Рыбалка допускается только при наличии специальной путёвки.
Органы рыбоохраны призывают граждан соблюдать установленные правила рыболовства. Контроль за соблюдением запретов осуществляется в рамках плановых рейдов инспекционных служб.
