Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сроки и ограничения на сезонную на рыбалку в Хабаровском крае

Источник: Комсомольская правда

Северо Восточное территориальное управление Росрыболовства напоминает жителям Хабаровского края о действующих сезонных ограничениях на рыбную ловлю, сообщает пресс служба комитета рыбного хозяйства по Хабаровском краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

С 1 февраля по 20 апреля запрещается осуществлять вылов рыбы вблизи отдушин и проталин — естественных отверстий во льду, через которые поступает кислород. В этот период ослабленная рыба скапливается в таких местах целыми косяками. Запрет введён для предотвращения сокращения популяции и сохранения рыбных запасов региона.

Следующий этап ограничений стартует 20 апреля и продлится до 15 июня: в этот период в реках Охотского района запрещён лов нерестовой азиатской зубастой корюшки. Рыбалка допускается только при наличии специальной путёвки.

Органы рыбоохраны призывают граждан соблюдать установленные правила рыболовства. Контроль за соблюдением запретов осуществляется в рамках плановых рейдов инспекционных служб.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru