Сроки и ограничения на сезонную на рыбалку в Хабаровском крае.

С 1 февраля по 20 апреля запрещается осуществлять вылов рыбы вблизи отдушин и проталин — естественных отверстий во льду, через которые поступает кислород. В этот период ослабленная рыба скапливается в таких местах целыми косяками. Запрет введён для предотвращения сокращения популяции и сохранения рыбных запасов региона.