В Хабаровске запустили бережливые технологии на предприятии тяжёлой техники

В Хабаровске ещё одно промышленное предприятие присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» в рамках президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным. В его основе — внедрение бережливых технологий, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Компания занимается сборкой и ремонтом тяжёлой гусеничной техники, используемой в строительстве и суровых климатических условиях. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 240 единиц техники в год.
Отдельное внимание в работе компании уделяется сервисному направлению. Здесь обслуживают карьерные самосвалы, тягачи и другую спецтехнику. Сервисный центр способен одновременно ремонтировать до десяти машин, а средний срок ремонта одной единицы техники сейчас составляет от четырёх до пяти дней.
В рамках проекта специалисты Регионального центра компетенций проведут анализ производственных процессов и выявят так называемые узкие места. В течение ближайших месяцев на предприятии планируют внедрить бережливые технологии, создать эталонный участок и выстроить более эффективную модель работы.
По словам экспертов проекта, ключевая задача — сократить потери времени и ресурсов, ускорить обслуживание техники и снизить простои у заказчиков. Для этого рабочие процессы будут детально разобраны и оптимизированы на каждом этапе.
Представители предприятия отмечают, что даже при уже выстроенной системе есть резервы для роста. В рамках проекта ожидается повышение производительности труда до 30 процентов.
В министерстве экономического развития края добавили, что Хабаровский край участвует в проекте с 2021 года. За это время поддержку получили десятки предприятий промышленности, транспорта, сферы услуг и ЖКХ.