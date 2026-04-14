Аэропорт Нижнего Новгорода снова закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Ранее аэропорт имени Чкалова закрывали и 13 апреля.

Нижегородский аэропорт имени Чкалова закрыли в 5:58 14 апреля. Об этом сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».

План «Ковер» начал действовать на территории аэропорта из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения на прием и запуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности.

Ранее аэропорт уже закрывали 13 апреля. Семь авиарейсов были задержаны из-за ограничений.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше